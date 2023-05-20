Суддя ВАКС зменшила заставу ексголові податкової Насірову на ₴416 млн.

16 травня слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна зменшила заставу ексголові ДФС Роману Насірову із 523 млн грн до 107 млн грн.

По-перше, рішення Задорожної повністю суперечить ухвалі слідчої судді Мовчан, яка ще місяць тому при продовженні запобіжного заходу залишила Насірова під вартрю до 5 червня із заставою у 523 млн грн.

По-друге, слідча суддя Мовчан тоді вказала, що сума саме у 523 млн грн може забезпечити належну поведінку Насірова, запобігти встановленим судом ризикам та є достатнім стимулюючим фактором для Насірова виконувати свої обов’язки. Неясно, що ж такого змінилося, що Задорожна раптово взяла і зменшила цю суму у понад 4(!) рази.

По-третє, слідча суддя Мовчан в тому ж рішенні дійшла висновку, що 523 млн грн НЕ Є ЗАВІДОМО НЕПОМІРНИМ для Насірова. Більше того, 8 травня апеляція ВАКС залишає це рішення без змін. Однак Задорожній це не заважає “скинути” 416 мільйонів.

По-четверте, захист подавав клопотання не про зменшення застави, а про зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт. При цьому в обґрунтуванні йшлося лише про те, що у Лук’янівському СІЗО немає бомбосховищ і те, що Насіров потребує медичного обстеження, хоч і має задовільний стан здоров’я.

По-п’яте, згідно з опублікованого звіту про авторозподіл Задорожна була єдиною суддею, на яку могло бути визначено розгляд клопотання. Цікаво, куди поділася слідча суддя Мовчан? Припускаємо, що за класикою у неї була відпустка або відрядження і те, що саме в цей час захист подав клопотання про зміну запобіжки, банальний збіг обставин.

Станом на сьогодні Насіров все ще залишається в СІЗО. І якщо вірити попереднім заявам захисту, то він має можливість сплатити лише трохи більше 9 млн грн. Майбутні події покажуть, так це чи ні.

Як відомо, Насірова підозрюють у ймовірному одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ фірмам агробарона Бахматюка.