В Україні за минулу добу зафіксовано 14 634 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 24 жовтня, зафіксовано 14 634 нові випадки COVID-19. Захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3 912 осіб;
летальних випадків – 330;
одужало – 4 598 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 569 (зокрема методом ПЛР – 34 540, методом ІФА – 6 487);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 542.
За весь час епідемії в Україні:
захворіло – 2 784 039 осіб;
одужало – 2 380 374 особи;
летальних випадків – 64 202;
проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 546 випадків;
Вінницька область – 241 випадок;
Волинська область – 320 випадків;
Дніпропетровська область – 1065 випадків;
Донецька область – 510 випадків;
Житомирська область – 1042 випадки;
Закарпатська область – 62 випадки;
Запорізька область – 1037 випадків;
Івано-Франківська область – 135 випадків;
Київська область – 323 випадки;
Кіровоградська область – 127 випадків;
Луганська область – 189 випадків;
Львівська область – 877 випадків;
Миколаївська область – 565 випадків;
Одеська область – 1262 випадки;
Полтавська область – 76 випадків;
Рівненська область – 236 випадків;
Сумська область – 799 випадків;
Тернопільська область – 327 випадків;
Харківська область – 1687 випадків;
Херсонська область – 923 випадки;
Хмельницька область – 934 випадки;
Черкаська область – 259 випадків;
Чернівецька область – 459 випадків;
Чернігівська область – 633 випадки.