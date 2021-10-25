В Україні за минулу добу зафіксовано 14 634 нові випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 24 жовтня, зафіксовано 14 634 нові випадки COVID-19. Захворіли 999 дітей та 173 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 912 осіб;

летальних випадків – 330;

одужало – 4 598 осіб;

здійснено тестувань за добу – 68 569 (зокрема методом ПЛР – 34 540, методом ІФА – 6 487);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 542.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 784 039 осіб;

одужало – 2 380 374 особи;

летальних випадків – 64 202;

проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 546 випадків;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 320 випадків;

Дніпропетровська область – 1065 випадків;

Донецька область – 510 випадків;

Житомирська область – 1042 випадки;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 1037 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 323 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 189 випадків;

Львівська область – 877 випадків;

Миколаївська область – 565 випадків;

Одеська область – 1262 випадки;

Полтавська область – 76 випадків;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 799 випадків;

Тернопільська область – 327 випадків;

Харківська область – 1687 випадків;

Херсонська область – 923 випадки;

Хмельницька область – 934 випадки;

Черкаська область – 259 випадків;

Чернівецька область – 459 випадків;

Чернігівська область – 633 випадки.

Букви