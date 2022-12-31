Комендантська година в Україні на новорічні свята: що категорично заборонено
На жаль, цьогорічні новорічні свята Україна проведе в умовах повномасштабної війни. Майже по усій території країни діятиме комендантська година та інші обмеження, порушення яких загрожуватиме покаранням.
Про те скільки триватиме комендантська година в різних областях та що категорично заборонено робити – в матеріалі РБК-Україна.
Комендантська година
Київ
У столиці не планують скасовувати комендантську годину. Зокрема й великих святкувань у Києві також не очікується.
Водночас як пояснив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко, гірлянду на ялинці на Софіївській площі вмикатимуть на Новий рік та Різдво. Також вона світитиме й вечорами, аби кияни мали змогу “відчути елемент свята”.
“Швидше за все, режим комендантської години буде діяти й на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки – так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги”, – пояснив Бондаренко.
Харків та Харківська область
У Харкові та Харківській області планують посилити комендантську годину на новорічні свята. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, розглядаються різні варіанти:
- з 31 грудня на 1 січня – з 23:00 вечора до 5:00 – чинна комендантська година;
- цілодобова заборона перебувати в громадських місцях.
Також Синєгубов зауважив, що з високою ймовірністю в області заборонять використання піротехніки.
Івано-Франківська область
На період новорічних й різдвяних свят скоротять комендантську годину в області.
“З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00. Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області”, – написав заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.
Кривий Ріг
Ще 13 грудня рада оборони Кривого рогу прийняла рішення про скорочення комендантської години. Наразі вона триває з 23:00 до 5:00.
Комендантська година в інших регіонах:
- Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00;
- Чернігівська область – з 23:00 до 04:00;
- Вінницька область – 00:00 до 05:00;
- Івано-Франківська область – 23:00 до 05:00;
- Волинська область – з 00:00 до 05:00;
- Житомирська область – з 00:00 до 05:00;
- Запорізька область – з 23:00 до 05:00;
- Миколаївська область – з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій);
- Одеська область – з 23:00 до 05:00;
- Полтавська область – з 23:00 до 05:00;
- Сумська область – з 23:00 до 04:00;
- Тернопільська область – з 23:00 до 05:00;
- Херсонська область – з 19:00 до 06:30;
- Хмельницька область – з 00:00 до 05:00;
- Черкаська область – з 23:00 до 05:00;
- Чернівецька область – з 00:00 до 05:00;
- Луганська область – з 21:00 до 05:00;
- Донецька область – з 21:00 до 05:00;
- Закарпатська область – немає.
Порушників очікує покарання
Як пояснила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева, усім порушникам комендантської години загрожує покарання.
“Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи”, – заявила Рева.
Водночас правоохоронці реагуватимуть й на порушення заборони на піротехніку.
Жодних піротехнічних виробів
Починаючи з 30 червня в Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку.
“Коли йде війна, “гучні” розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавської області наслухалися таких звуків”, – заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Також запускати салюти, феєрверки та використовувати інші піротехнічні засоби заборонили й в Житомирській області.
“І тут, думаю, всі ми розуміємо, що на свята зараз не може бути ніяких феєрверків, петард та салютів. Але піротехніка в магазинах продається. Ми не можемо заборонити реалізацію, але рішенням виконкому ми забороняємо використання піротехнічних засобів на території Житомирської громади на період воєнного стану”, – повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.