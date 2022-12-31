Комендантська година в Україні на новорічні свята: що категорично заборонено

На жаль, цьогорічні новорічні свята Україна проведе в умовах повномасштабної війни. Майже по усій території країни діятиме комендантська година та інші обмеження, порушення яких загрожуватиме покаранням.

Про те скільки триватиме комендантська година в різних областях та що категорично заборонено робити – в матеріалі РБК-Україна .

Комендантська година

Київ

У столиці не планують скасовувати комендантську годину. Зокрема й великих святкувань у Києві також не очікується.

Водночас як пояснив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко, гірлянду на ялинці на Софіївській площі вмикатимуть на Новий рік та Різдво. Також вона світитиме й вечорами, аби кияни мали змогу “відчути елемент свята”.

“Швидше за все, режим комендантської години буде діяти й на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки – так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги”, – пояснив Бондаренко.

Харків та Харківська область

У Харкові та Харківській області планують посилити комендантську годину на новорічні свята. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, розглядаються різні варіанти:

з 31 грудня на 1 січня – з 23:00 вечора до 5:00 – чинна комендантська година;

цілодобова заборона перебувати в громадських місцях.

Також Синєгубов зауважив, що з високою ймовірністю в області заборонять використання піротехніки.

Івано-Франківська область

На період новорічних й різдвяних свят скоротять комендантську годину в області.

“З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00. Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області”, – написав заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

Кривий Ріг

Ще 13 грудня рада оборони Кривого рогу прийняла рішення про скорочення комендантської години. Наразі вона триває з 23:00 до 5:00.

Комендантська година в інших регіонах:

Дніпропетровська область – з 00:00 до 05:00;

Чернігівська область – з 23:00 до 04:00;

Вінницька область – 00:00 до 05:00;

Івано-Франківська область – 23:00 до 05:00;

Волинська область – з 00:00 до 05:00;

Житомирська область – з 00:00 до 05:00;

Запорізька область – з 23:00 до 05:00;

Миколаївська область – з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій);

Одеська область – з 23:00 до 05:00;

Полтавська область – з 23:00 до 05:00;

Сумська область – з 23:00 до 04:00;

Тернопільська область – з 23:00 до 05:00;

Херсонська область – з 19:00 до 06:30;

Хмельницька область – з 00:00 до 05:00;

Черкаська область – з 23:00 до 05:00;

Чернівецька область – з 00:00 до 05:00;

Луганська область – з 21:00 до 05:00;

Донецька область – з 21:00 до 05:00;

Закарпатська область – немає.

Порушників очікує покарання

Як пояснила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева, усім порушникам комендантської години загрожує покарання.

“Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи”, – заявила Рева.

Водночас правоохоронці реагуватимуть й на порушення заборони на піротехніку.

Жодних піротехнічних виробів

Починаючи з 30 червня в Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку.

“Коли йде війна, “гучні” розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавської області наслухалися таких звуків”, – заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Також запускати салюти, феєрверки та використовувати інші піротехнічні засоби заборонили й в Житомирській області.

“І тут, думаю, всі ми розуміємо, що на свята зараз не може бути ніяких феєрверків, петард та салютів. Але піротехніка в магазинах продається. Ми не можемо заборонити реалізацію, але рішенням виконкому ми забороняємо використання піротехнічних засобів на території Житомирської громади на період воєнного стану”, – повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.