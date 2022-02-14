В Україні за минулу добу зафіксовано 16 993 нові випадки COVID-19

За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 1 447, медпрацівників – 252.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 2 270 осіб;

летальних випадків – 142;

одужало – 9 338 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 4 542 693 особи;

одужало – 3 788 395 осіб;

летальних випадків – 102 950;

проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.

Також протягом 13 лютого 18 938 особам було зроблено щеплення проти COVID-19.