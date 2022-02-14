В Україні за минулу добу зафіксовано 16 993 нові випадки COVID-19
За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 1 447, медпрацівників – 252.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також протягом минулої доби:
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госпіталізовано – 2 270 осіб;
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летальних випадків – 142;
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одужало – 9 338 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
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захворіло – 4 542 693 особи;
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одужало – 3 788 395 осіб;
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летальних випадків – 102 950;
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проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.
Першу дозу отримали 5 658 осіб, другу дозу – 8 981 особа, додаткову дозу отримали 95 осіб, бустерну дозу – 4 204 особи.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 577 694 особи. З них першу дозу отримали 15 577 692 особи, дві дози отримали 14 958 214 осіб, додаткову дозу – 23 748 осіб, бустерну – 567 242 особи.
Сумарно протягом вакцинації проведено 31 126 896 щеплень. // Букви