В Україні за минулу добу зафіксовано 1602 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 7 червня, зафіксовано 1602 нових випадків COVID-19. Серед них — 95 дітей та 94 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 483 особи;
- летальних випадків – 118;
- одужало – 6 751 особа.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 33 355 осіб;
- методом ІФА – 10 821 особа;
- експрес-тестами – 13 380 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 216 654 особи;
- одужало – 2 101 722 особи;
- летальних випадків – 51 333;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 700 випадків;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 26 випадків;
Дніпропетровська область – 60 випадків;
Донецька область – 73 випадки;
Житомирська область – 11 випадків;
Закарпатська область – 14 випадків;
Запорізька область – 92 випадки;
Івано-Франківська область – 12 випадків;
Київська область – 79 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 24 випадки;
Львівська область – 59 випадків;
Миколаївська область – 65 випадків;
Одеська область – 27 випадків;
Полтавська область – 59 випадків;
Рівненська область – 55 випадків;
Сумська область – 18 випадків;
Тернопільська область – 14 випадків;
Харківська область – 66 випадків;
Херсонська область – 15 випадків;
Хмельницька область – 33 випадки;
Черкаська область – 40 випадків;
Чернівецька область – 23 випадки;
Чернігівська область – 8 випадків.Tweet