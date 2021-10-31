В Україні за минулу добу зафіксовано 17 430 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 30 жовтня, зафіксовано 17 430 нових випадків COVID-19. Захворіли 1108 дітей та 178 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 663 особи;

летальних випадків – 336;

одужало – 5 269 осіб;

здійснено тестувань за добу – 97 286 (зокрема методом ПЛР – 47 906, методом ІФА – 12 652);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 728.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 922 302 особи;

одужало – 2 436 213 осіб;

летальних випадків – 67 729;

проведено ПЛР-тестувань – 14 426 626.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 443 випадки;

Вінницька область – 363 випадки;

Волинська область – 317 випадків;

Дніпропетровська область – 1141 випадок;

Донецька область – 436 випадків;

Житомирська область – 1166 випадків;

Закарпатська область – 181 випадок;

Запорізька область – 657 випадків;

Івано-Франківська область – 582 випадки;

Київська область – 578 випадків;

Кіровоградська область – 177 випадків;

Луганська область – 204 випадки;

Львівська область – 1040 випадків;

Миколаївська область – 939 випадків;

Одеська область – 1521 випадок;

Полтавська область – 364 випадки;

Рівненська область – 412 випадків;

Сумська область – 1176 випадків;

Тернопільська область – 480 випадків;

Харківська область – 1934 випадки;

Херсонська область – 918 випадків;

Хмельницька область – 958 випадків;

Черкаська область – 275 випадків;

Чернівецька область – 487 випадків;

Чернігівська область – 681 випадок.

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