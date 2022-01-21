В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​20 156 нових випадків COVID-19

За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіло 2464 дітей та 429 медпрацівників.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 226 осіб;

летальних випадків – 150;

одужало – 4 486 осіб.

86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 819 538 осіб;

одужало – 3 576 268 осіб;

летальних випадків – 98 993;

проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.