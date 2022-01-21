В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​20 156 нових випадків COVID-19

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За добу 20 січня в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіло 2464 дітей та 429 медпрацівників.

Про це повідомили в МОЗ.
Також за минулу добу:
  •  госпіталізовано – 2 226 осіб;
  •  летальних випадків – 150;
  • одужало – 4 486 осіб.
  • 86 146 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 250 людей, другу дозу – 34 905 людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21 255 людей.
За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 3 819 538 осіб;
  • одужало – 3 576 268 осіб;
  • летальних випадків – 98 993;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 389 831.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 109 351 людина, з них отримали першу дозу – 15 109 349 людей, отримали дві дози – 14 410 730 людей, отримали додаткову дозу – 11 941 людина, бустерну дозу – 167 360 людей. Загалом проведено 29 699 380 щеплень. // Букви
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