В Україні за минулу добу зафіксовано 20 791 новий випадок COVID-19
В Україні за минулу добу, 23 жовтня, зафіксовано 20 791 новий випадок COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 924 особи;
- летальних випадків – 386;
- одужало – 6 081 особа;
- здійснено тестувань за добу – 110 224 (зокрема методом ПЛР – 59 357, методом ІФА – 11 708);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 159.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 769 405 осіб;
- одужало – 2 375 776 осіб;
- летальних випадків – 63 872;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 998 випадків;
Вінницька область – 422 випадки;
Волинська область – 395 випадків;
Дніпропетровська область – 2211 випадків;
Донецька область – 1380 випадків;
Житомирська область – 950 випадків;
Закарпатська область – 211 випадків;
Запорізька область – 1060 випадків;
Івано-Франківська область – 737 випадків;
Київська область – 880 випадків;
Кіровоградська область – 163 випадки;
Луганська область – 270 випадків;
Львівська область – 1509 випадків;
Миколаївська область – 366 випадків;
Одеська область – 1403 випадки;
Полтавська область – 970 випадків;
Рівненська область – 488 випадків;
Сумська область – 908 випадків;
Тернопільська область – 647 випадків;
Харківська область – 1508 випадків;
Херсонська область – 1085 випадків;
Хмельницька область – 897 випадків;
Черкаська область – 598 випадків;
Чернівецька область – 499 випадків;
Чернігівська область – 236 випадків.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей.
95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. // Букви