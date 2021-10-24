В Україні за минулу добу зафіксовано 20 791 новий випадок COVID-19

В Україні за минулу добу, 23 жовтня, зафіксовано 20 791 новий випадок COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 924 особи;

летальних випадків – 386;

одужало – 6 081 особа;

здійснено тестувань за добу – 110 224 (зокрема методом ПЛР – 59 357, методом ІФА – 11 708);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 159.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 769 405 осіб;

одужало – 2 375 776 осіб;

летальних випадків – 63 872;

проведено ПЛР-тестувань – 13 986 710.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 998 випадків;

Вінницька область – 422 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 2211 випадків;

Донецька область – 1380 випадків;

Житомирська область – 950 випадків;

Закарпатська область – 211 випадків;

Запорізька область – 1060 випадків;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 880 випадків;

Кіровоградська область – 163 випадки;

Луганська область – 270 випадків;

Львівська область – 1509 випадків;

Миколаївська область – 366 випадків;

Одеська область – 1403 випадки;

Полтавська область – 970 випадків;

Рівненська область – 488 випадків;

Сумська область – 908 випадків;

Тернопільська область – 647 випадків;

Харківська область – 1508 випадків;

Херсонська область – 1085 випадків;

Хмельницька область – 897 випадків;

Черкаська область – 598 випадків;

Чернівецька область – 499 випадків;

Чернігівська область – 236 випадків.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (2211), Львівській (1509), Харківській (1508), Одеській (1403) і Донецькій (1380) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 890 454 людини, з них отримали одну дозу – 8 890 452 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 963 577 людей.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. // Букви