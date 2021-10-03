В Україні за минулу добу зафіксовано 7967 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 2 жовтня, зафіксовано 7967 нових випадків COVID-19. Захворіли 822 дитини та 88 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3300 осіб;
- летальних випадків – 126;
- одужало – 1483 особи;
- здійснено тестувань за добу – 53 814 (зокрема методом ПЛР – 28 290, методом ІФА – 4 574);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 950.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 455 189 осіб;
- одужало – 2 263 407 осіб;
- летальних випадків – 56 775;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 950 678.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 220 випадків;
Вінницька область – 117 випадків;
Волинська область – 170 випадків;
Дніпропетровська область – 855 випадків;
Донецька область – 402 випадки;
Житомирська область – 363 випадки;
Закарпатська область – 22 випадки;
Запорізька область – 224 випадки;
Івано-Франківська область – 191 випадок;
Київська область – 147 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 165 випадків;
Львівська область – 536 випадків;
Миколаївська область – 348 випадків;
Одеська область – 571 випадок;
Полтавська область – 73 випадки;
Рівненська область – 131 випадок;
Сумська область – 334 випадки;
Тернопільська область – 360 випадків;
Харківська область – 1 073 випадки;
Херсонська область – 347 випадків;
Хмельницька область – 427 випадків;
Черкаська область – 165 випадків;
Чернівецька область – 462 випадки;
Чернігівська область – 191 випадок.