В Україні зафіксовано ​​10 554 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 29 листопада, зафіксовано 10 554 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 846 дітей та 197 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 438 381 особа;

одужало – 2 946 032 особи;

летальних випадків – 85 975;

проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1646;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 516;

Дніпропетровська область – 393;

Донецька область – 706;

Житомирська область – 77;

Закарпатська область – 368;

Запорізька область – 592;

Івано-Франківська область – 167;

Київська область – 694;

Кіровоградська область – 178;

Луганська область – 224;

Львівська область – 467;

Миколаївська область – 484;

Одеська область – 367;

Полтавська область – 875;

Рівненська область – 431;

Сумська область – 307;

Тернопільська область – 120;

Харківська область – 344;

Херсонська область – 72;

Хмельницька область – 276;

Черкаська область – 645;

Чернівецька область – 171;

Чернігівська область – 197.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви