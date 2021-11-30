В Україні зафіксовано 10 554 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 29 листопада, зафіксовано 10 554 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 846 дітей та 197 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 438 381 особа;
- одужало – 2 946 032 особи;
- летальних випадків – 85 975;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1646;
Вінницька область – 237;
Волинська область – 516;
Дніпропетровська область – 393;
Донецька область – 706;
Житомирська область – 77;
Закарпатська область – 368;
Запорізька область – 592;
Івано-Франківська область – 167;
Київська область – 694;
Кіровоградська область – 178;
Луганська область – 224;
Львівська область – 467;
Миколаївська область – 484;
Одеська область – 367;
Полтавська область – 875;
Рівненська область – 431;
Сумська область – 307;
Тернопільська область – 120;
Харківська область – 344;
Херсонська область – 72;
Хмельницька область – 276;
Черкаська область – 645;
Чернівецька область – 171;
Чернігівська область – 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // БуквиTweet