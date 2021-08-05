В Україні зафіксовано 1052 нові випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 4 серпня, зафіксовано 1052 нові випадки COVID-19. Захворіли 81 дитина та 37 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 532 особи;

летальних випадків – 25;

одужало – 542 особи;

здійснено тестувань за добу – 46 074 (зокрема методом ПЛР – 20 950, методом ІФА – 9 154);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 970.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 256 397 осіб;

одужало – 2 188 815 осіб;

летальних випадків – 53 049;

проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 187 випадків;

Вінницька область – 57 випадків;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 43 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 23 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 55 випадків;

Миколаївська область – 24 випадки;

Одеська область – 75 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 59 випадків;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 27 випадків;

Чернівецька область – 23 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

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