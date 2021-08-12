В Україні зафіксовано 1247 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 1247 нових випадків COVID-19. Захворіли 77 дітей та 41 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 588 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 1 039 осіб;

здійснено тестувань за добу – 48 051 (зокрема методом ПЛР – 22 049, методом ІФА – 8 735);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 267.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 262 601 особа;

одужало – 2 194 791 особа;

летальних випадків – 53 173;

проведено ПЛР-тестувань – 11 604 861.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 205 випадків;

Вінницька область – 48 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 75 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 57 випадків;

Івано-Франківська область – 39 випадків;

Київська область – 40 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 77 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 34 випадки;

Тернопільська область – 52 випадки;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

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