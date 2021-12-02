В Україні зафіксовано ​​​​13 531 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 1 грудня, зафіксовано 13 531 новий випадок зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 1346 дітей та 240 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом останньої доби в Україні:

зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 346, медпрацівників – 240);

210 869 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 003 особи;

летальних випадків – 525;

одужало – 23 535 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 463 872 особи;

одужало – 2 995 727 осіб;

летальних випадків – 87 057;

проведено ПЛР-тестувань – 15 962 709.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1418;

Вінницька область – 568;

Волинська область – 647;

Дніпропетровська область – 682;

Донецька область – 803;

Житомирська область – 743;

Закарпатська область – 496;

Запорізька область – 709;

Івано-Франківська область – 623;

Київська область – 640;

Кіровоградська область – 183;

Луганська область – 169;

Львівська область – 729;

Миколаївська область – 424;

Одеська область – 418;

Полтавська область – 677;

Рівненська область – 461;

Сумська область – 371;

Тернопільська область – 310;

Харківська область – 501;

Херсонська область – 150;

Хмельницька область – 594;

Черкаська область – 493;

Чернівецька область – 164;

Чернігівська область – 558.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень.

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