В Днепре в частном доме муж и жена погибли, отравившись газом

В понедельник, 7 декабря, в частном доме на улице Чаплинской обнаружили мужчину и женщину преклонных лет без признаков жизни. Информацию об этом сразу же передали в полицию.

Мужчина и женщина лежали в одной из комнат, — сообщает Информатор. Обстановка в доме не была нарушена.

По информации из личных источников, причина гибели супружеской пары установлена — отравление угарным газом. Вероятно, ночью в доме потух отопительный котел, но хозяева этого не заметили, поскольку спали. Тела погибших направили на экспертизу, после проведения которой будут известны детали произошедшего и точная причина смерти.

Напомним, угарный газ не имеет цвета и запаха, а первичные симптомы отравления им похожи на пищевое. Можно ощутить только легкую стадию отравления — головокружение и тошноту. Следующие признаки определить крайне сложно, поскольку мозг теряет нормальную работоспособность, и человек перестает адекватно воспринимать происходящее. Угарный газ убивает незаметно и тихо: за пару вдохов можно получить смертельную дозу, а летальный исход наступает через 2-3 минуты.

По информации от ПАО «Днепрогаз», в 50% случаев основная причина трагедий — неправильное пользование газовыми котлами, 30% — установка газовых колонок в помещении ванной комнаты, и еще 20% летальных случаев происходят из-за неправильного пользования печным отоплением. Необходимо регулярно проверять оборудование. Кроме того: