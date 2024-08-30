У ДТП на трасі Київ–Одеса загинула дитина, ще п’ять осіб травмовано (фото)

Подія сталася 30 серпня, близько 19-ї години.

Попередньо встановлено, що біля населеного пункту Єгорівка відбулось зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. У легковику було шестеро людей, усі вони зазнали травм.

Загинула одна дитина. Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні. Ще двом дорослим надано допомогу на місці.

Наразі там працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області. Встановлюються повні обставини події.

Відділ комунікації поліції Одещини