В Україні зафіксували 2196 нових випадків COVID-19
За минулу добу, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед низ 236 дітей та 35 медпрацівників.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За минулу добу довелося госпіталізувати 1 257 осіб. 22 випадки, на жаль, виявилися летальними. При цьому одужало 499 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 887 осіб,
- методом ІФА – 3 099 осіб,
- експрес-тестами – 16 716 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 316 619 осіб;
- одужало – 2 221 110 осіб;
- летальних випадків – 54 342;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 193 випадки;
- Вінницька область – 55 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 172 випадки;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 114 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 40 випадків;
- Івано-Франківська область – 71 випадок;
- Київська область – 67 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 48 випадків;
- Одеська область – 172 випадки;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 56 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 173 випадки;
- Харківська область – 182 випадки;
- Херсонська область – 94 випадки;
- Хмельницька область – 135 випадків;
- Черкаська область – 50 випадків;
- Чернівецька область – 189 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви