В Україні зафіксували 2196 нових випадків COVID-19

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За минулу добу, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед низ 236 дітей та 35 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За минулу добу довелося госпіталізувати 1 257 осіб. 22 випадки, на жаль, виявилися летальними. При цьому одужало 499 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 887 осіб,
  • методом ІФА – 3 099 осіб,
  • експрес-тестами – 16 716 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 316 619 осіб;
  • одужало – 2 221 110 осіб;
  • летальних випадків – 54 342;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 193 випадки;
  • Вінницька область – 55 випадків;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 172 випадки;
  • Донецька область – 57 випадків;
  • Житомирська область – 114 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 40 випадків;
  • Івано-Франківська область – 71 випадок;
  • Київська область – 67 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 117 випадків;
  • Миколаївська область – 48 випадків;
  • Одеська область – 172 випадки;
  • Полтавська область – 17 випадків;
  • Рівненська область – 56 випадків;
  • Сумська область – 67 випадків;
  • Тернопільська область – 173 випадки;
  • Харківська область – 182 випадки;
  • Херсонська область – 94 випадки;
  • Хмельницька область – 135 випадків;
  • Черкаська область – 50 випадків;
  • Чернівецька область – 189 випадків;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви

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