В Україні зафіксували 2196 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед низ 236 дітей та 35 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За минулу добу довелося госпіталізувати 1 257 осіб. 22 випадки, на жаль, виявилися летальними. При цьому одужало 499 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 887 осіб,

методом ІФА – 3 099 осіб,

експрес-тестами – 16 716 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 316 619 осіб;

одужало – 2 221 110 осіб;

летальних випадків – 54 342;

проведено ПЛР-тестувань – 12 269 080.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 193 випадки;

Вінницька область – 55 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 172 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 114 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 67 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 48 випадків;

Одеська область – 172 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 56 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 173 випадки;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 135 випадків;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 189 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви