В Україні зафіксували 2477 нових випадків COVID-19

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За добу 1 вересня серпня в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 179 дітей та 36 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 787 осіб. Водночас, одужало – 889 осіб, а летальних випадків зафіксовано 44.

За добу було протестовано 23 522 особи методом ПЛР, 7 954 особи – методом ІФА, 22 239 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 290 848 осіб; одужали – 2 209 754 особи; летальних випадків – 53 877; проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 309 випадків;
  • Вінницька область – 86 випадків;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 117 випадків;
  • Донецька область – 100 випадків;
  • Житомирська область – 77 випадків;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 66 випадків;
  • Івано-Франківська область – 102 випадки;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 114 випадків;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 36 випадків;
  • Одеська область – 139 випадків;
  • Полтавська область – 96 випадків;
  • Рівненська область – 40 випадків;
  • Сумська область – 53 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 224 випадки;
  • Херсонська область – 103 випадки;
  • Хмельницька область – 62 випадки;
  • Черкаська область – 77 випадків;
  • Чернівецька область – 148 випадків;
  • Чернігівська область – 78 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви

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