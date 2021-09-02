В Україні зафіксували 2477 нових випадків COVID-19
За добу 1 вересня серпня в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 179 дітей та 36 медпрацівників.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 787 осіб. Водночас, одужало – 889 осіб, а летальних випадків зафіксовано 44.
За добу було протестовано 23 522 особи методом ПЛР, 7 954 особи – методом ІФА, 22 239 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 290 848 осіб; одужали – 2 209 754 особи; летальних випадків – 53 877; проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 309 випадків;
- Вінницька область – 86 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 117 випадків;
- Донецька область – 100 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 66 випадків;
- Івано-Франківська область – 102 випадки;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 114 випадків;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 36 випадків;
- Одеська область – 139 випадків;
- Полтавська область – 96 випадків;
- Рівненська область – 40 випадків;
- Сумська область – 53 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 224 випадки;
- Херсонська область – 103 випадки;
- Хмельницька область – 62 випадки;
- Черкаська область – 77 випадків;
- Чернівецька область – 148 випадків;
- Чернігівська область – 78 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви