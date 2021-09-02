В Україні зафіксували 2477 нових випадків COVID-19

За добу 1 вересня серпня в Україні зафіксували 2477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 179 дітей та 36 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 787 осіб. Водночас, одужало – 889 осіб, а летальних випадків зафіксовано 44.

За добу було протестовано 23 522 особи методом ПЛР, 7 954 особи – методом ІФА, 22 239 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 290 848 осіб; одужали – 2 209 754 особи; летальних випадків – 53 877; проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви