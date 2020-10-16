На Київщини молодик напідпитку викрав лімузин та скоїв на ньому ДТП (фото)

У селищі Рокитне власник автомобіля «Lincoln Town Car» залишив ключі від замка запалювання в салоні авто, а дверцята не закрив. Такою необачністю і скористався нетверезий зловмисник.

Про викрадення автомобілю поблизу торгівельного центру до поліції повідомив його власник. В цей же час надійшло повідомлення й про дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць селища Рокитне.

На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

Як з’ясувалось, молодик викрав автомобіль та поїхав на ньому у власних справах. По дорозі нетверезий керманич не впорався з керуванням та зіткнувся з парканом.

Викрадачем виявився 21-річний місцевий житель. За незаконне заволодіння транспортним засобом, керування авто напідпитку та скоєння ДТП йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк

Киев Оперативный