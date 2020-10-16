На Київщини молодик напідпитку викрав лімузин та скоїв на ньому ДТП (фото)
У селищі Рокитне власник автомобіля «Lincoln Town Car» залишив ключі від замка запалювання в салоні авто, а дверцята не закрив. Такою необачністю і скористався нетверезий зловмисник.
Про викрадення автомобілю поблизу торгівельного центру до поліції повідомив його власник. В цей же час надійшло повідомлення й про дорожньо-транспортну пригоду на одній із вулиць селища Рокитне.
На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.
Як з’ясувалось, молодик викрав автомобіль та поїхав на ньому у власних справах. По дорозі нетверезий керманич не впорався з керуванням та зіткнувся з парканом.
Викрадачем виявився 21-річний місцевий житель. За незаконне заволодіння транспортним засобом, керування авто напідпитку та скоєння ДТП йому загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строкTweet