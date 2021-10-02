В Україні зафіксували майже 12 тисяч нових випадків COVID-19

Померло 203 людини.

За п’ятницю, 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 1104.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Летальних випадків – 203.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 692 особи, одужало – 3 469.

За добу методом ПЛР протестовано 46 962 особи, методом ІФА – 11 787 і експрес-тестами – 32 354.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 447 222 особи, одужало – 2 261 924, летальних випадків – 56 649 і проведено 12 922 388 ПЛР-тестувань. // LB.ua