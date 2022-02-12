В Україну намагалися незаконно ввезти 6 тисяч літрів інсектицидів із Китаю

Митники кажуть — товар в Україні не зареєстрований, а маркувальні етикетки на ньому містять неправдиві відомості щодо його державної реєстрації.

Державна митна служба запобігла незаконному ввезенню в Україну інсектицидів вартістю понад 1,3 мільйона гривень.

За інформацією пресслужби ДМС, товари можуть становити загрозу для тварин, рослин і навколишнього середовища.

«Працівниками Координаційно-моніторингової митниці та митного поста «Умань» Черкаської митниці було здійснено митний контроль товару — Інсектицид THIACLOPRID 480 G/L SC BRAND NAME IN UKRAINE: K-1 у кількості 6 000 літрів, вартістю 48 тис. доларів США, ввезеного на митну територію України з Китайської Народної Республіки. Під час огляду здійснили відбір проб та зразків для дослідження. Згідно висновку Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби встановлено, що вказаний товар відповідно до вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» в Україні не зареєстрований, а маркувальні етикетки на ньому містять неправдиві відомості щодо його державної реєстрації. Тобто даний препарат може становити загрозу для навколишнього середовища», — кажуть в Держмитслужбі.

Черкаські митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України проти відправника товару. // LB.ua