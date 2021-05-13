В Умані безвісти зникла 16-річна дівчина (фото)

Увечері 6 травня 16-річна Чорна Злата-Аріна Андріївна пішла з дому в Умані та до теперішнього часу назад додому так і не повернулася. Де вона зараз — невідомо.

Прикмети дитини: зріст близько 165 см, худорлявої тіло будови, волосся довге з рудуватим відтінком, має маленький шрам на губі.

Одягнена: шкіряна куртка чорного кольору, лосини чорного кольору, кросівки білого кольору.

При собі мала: мобільний телефон, який на даний час вимкнений, банківську картку та 150 гривень.

Рідні хвилюються та просять допомоги небайдужих.

Якщо ви десь бачили цю дитину чи володієте інформацією про те, де вона знаходиться — телефонуйте на спеціальну лінію за номером 102!

Сектор комунікації поліції Черкаської області