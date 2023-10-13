У Харкові голова МСЕК порадила бійцю «відрізати ногу» для групи інвалідності

Деталі скандалу

Поранений 21-річний військовий, який отримав травму під час боїв за Харків, у своїх соцмережах розповів про скандальний випадок у Харківській МСЕК №3. Він звернувся до МСЕК, щоб змінити групу інвалідності. Проте голова комісії порадила йому “відрізати ногу”, щоб отримати другу групу.

Захисник зазначив, що переніс 15 операцій на нозі, а київські клініки встановили, що поранена нога втратила функціональну здатність і є біопротезом.

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я відреагували на інцидент. Там зазначили, що до 2025 року МСЕК будуть ліквідовані в Україні, а підхід до проведення експертизи та встановлення інвалідності – змінений.

Як наголосили у відомстві, наступного тижня Харківську обласну МСЕК чекають перевірки в рамках рішення РНБО. Будуть перевірені рішення про встановлення інвалідності. МОЗ обіцяє, що будуть винесені конкретні рішення, а особи понесуть відповідальність.

Щодо пораненого бійця МОЗ додало, що буде проведено оцінку встановлення інвалідності. Необхідні документи та медичні висновки вже направлено до Центральної МСЕК.

Зміни у військово-лікарських комісіях

Нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Також, як анонсував президент Володимир Зеленський, в Україні перевірять довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані за час повномасштабної агресії РФ.