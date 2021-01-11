В Виннице произошел взрыв неизвестного предмета на территории детсада

В Виннице в понедельник в результате взрыва неизвестного устройства на территории детского сада пострадали трое детей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

«От медсестры винницкого ДУЗ№7 поступило сообщение, что от взрыва неизвестного устройства на территории детского сада пострадали трое детей. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и криминалисты», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что инцидент произошел на территории детского сада около полудня, во время прогулки воспитанников. Сдетонировало неизвестное устройство, ориентировочно — самодельный взрывной пакет.

От взрыва у трех детей загорелась одежда, они получили незначительные ожоги. Всем оказана медицинская помощь.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и криминалисты. Определяется, по какой статье УКУ будет открыто уголовное производство.