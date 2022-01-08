В Винницкой области в результате пожара погиб 7-летний мальчик, мать получила ожоги

В Винницкой области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб 7-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Отмечается, что 8 января в 00:51 поступило сообщение о пожаре на вул. Мира в селе Тараски Хмельницкого района.

По данным спасателей, огнем охвачена одна из комнат жилого дома. Общая площадь дома около 80 кв. м.

В 03:18 возгорание ликвидировано.

Пламенем уничтожено шиферное перекрытие и внутреннее убранство комнат дома.

В результате пожара погиб 7-летний мальчик. Термический ожог кистей обеих рук II степени получила 40-летняя мать.

Вероятная причина возникновения возгорания — короткое замыкание электросети.

Сейчас обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям выясняются специалистами.