В Запорожской области водитель «под кайфом» пытался сбежать от полиции

В Бердянске правоохранители задержали агрессивного водителя под наркотическим опьянением.

Как сообщили в Бердянском отделении полиции в Запорожской области, 31 октября около 11 часов во время патрулирования города Бердянск сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области по улице Софиевской был замечен автомобиль «ВАЗ-2105», водитель которого нарушил требования ч.5 ст. 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП.

Полицейскими было принято решение об остановке транспортного средства. Во время общения с 33-летним водителем стражи порядка заметили у него признаки наркотического опьянения. Кроме того, нарушитель вел себя дерзко и нервно.

Полицейские предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения в медицинском учреждении и в установленном законом порядке, но мужчина отказался. Проверкой документов, выяснилось, что меньше года назад водитель уже имел проблемы с законом в подобной ситуации.

По данному факту в отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.5 ст.121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) и ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного , наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. // Актуально