В Запорожской области водитель «под кайфом» пытался сбежать от полиции

Опубликовано

В Бердянске правоохранители задержали агрессивного водителя под наркотическим опьянением.

Как сообщили в Бердянском отделении полиции в Запорожской области, 31 октября около 11 часов во время патрулирования города Бердянск сотрудниками отдела реагирования патрульной полиции Бердянского районного отдела полиции ГУНП в Запорожской области по улице Софиевской был замечен автомобиль «ВАЗ-2105», водитель которого нарушил требования ч.5 ст. 121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП.

В Запорожской области водитель под наркотиками пытался сбежать от полиции (ВИДЕО)

Полицейскими было принято решение об остановке транспортного средства. Во время общения с 33-летним водителем стражи порядка заметили у него признаки наркотического опьянения. Кроме того, нарушитель вел себя дерзко и нервно.

Полицейские предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения в медицинском учреждении и в установленном законом порядке, но мужчина отказался. Проверкой документов, выяснилось, что меньше года назад водитель уже имел проблемы с законом в подобной ситуации.

По данному факту в отношении нарушителя составлены административные материалы по ч.5 ст.121 (Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) и ч.1 ст.130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного , наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. // Актуально

Like

Метки:

Читайте также: