Верховний суд відкрив шлях до поновлення на посаді чиновниці з паспортом РФ: Мін’юст проти

Міністерство юстиції протистоятиме в суді поверненню на посаду ексчиновниці Марини Прилуцької, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство та під час перебування в АР Крим контактувала зі співробітниками ФСБ РФ.

Про це повідомляють Мін’юст у Facebook, співрозмовник “Української правди” в міністерстві, “Судова газета“.

Шлях до поновлення на посаді колишній заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальниці Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області відкрив Верховний cуд.

9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.

Справу направлено на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.

Мін’юст наголошує, в матеріалах справи наявні документи, надані Службою безпеки України, які свідчать про добровільне набуття колишнім державним службовцем Міністерства юстиції громадянства країни-агресора.

Зокрема, за інформацією Служби безпеки України, 13 березня 2014 року Прилуцька прибула до міста Ялта (АР Крим) де зареєструвала своє місце проживання. Після початку тимчасової окупації, чиновниця повторно відвідала Крим, де на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки РФ (за даннними слідства, документ є чинним –ред.). Під час перебування в АР Крим, за даними СБУ, експосадовиця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

Як розповіло “Українській правді” джерело в Мін’юсті, місце перебування Прилуцької станом на зараз невідоме. Крім цього – Верховний суд ухвалив рішення без виклику сторін. Міністерство дізналося про розгляд справи, лише отримавши копію постанови.

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