Верховний суд відкрив шлях до поновлення на посаді чиновниці з паспортом РФ: Мін’юст проти
Міністерство юстиції протистоятиме в суді поверненню на посаду ексчиновниці Марини Прилуцької, яка, за даними СБУ, добровільно отримала російське громадянство та під час перебування в АР Крим контактувала зі співробітниками ФСБ РФ.
Про це повідомляють Мін’юст у Facebook, співрозмовник “Української правди” в міністерстві, “Судова газета“.
Шлях до поновлення на посаді колишній заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальниці Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області відкрив Верховний cуд.
9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.
Справу направлено на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.
Мін’юст наголошує, в матеріалах справи наявні документи, надані Службою безпеки України, які свідчать про добровільне набуття колишнім державним службовцем Міністерства юстиції громадянства країни-агресора.
Як розповіло “Українській правді” джерело в Мін’юсті, місце перебування Прилуцької станом на зараз невідоме. Крім цього – Верховний суд ухвалив рішення без виклику сторін. Міністерство дізналося про розгляд справи, лише отримавши копію постанови.
Передісторія:
- У липні 2021 року Марина Прилуцька звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України визнання протиправним та скасування наказу про її звільнення з посади у зв`язку із втратою права на державну службу або його обмеження внаслідок встановлення факту наявності у державного службовця громадянства іноземної держави під час проходження державної служби.
- Рішенням Окружного адміністративного суду Києва від 20.05.2022, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 9.11.2022 у задоволенні позову Марині Прилуцькій було повністю відмовлено.
- Водночас Касаційний адміністративний суд ВС фактично вказав, що фотокопії паспорту РФ, наданої СБУ, та податкового номеру – недостатньо.
- Згідно з нинішнім рішенням ВС, Шостий апеляційний адміністративний суд має розглянути справу повторно.