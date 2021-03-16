Вибух у Боярці: пошкоджено трансформатор, чотири автівки та вікна і паркани п’ятьох будинків
Сьогодні близько 4 години ранку на одній з вулиць міста Боярка стався вибух. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.
В результаті вибуху утворилась воронка, пошкоджено трансформатор, лінії електропередачі, чотири автівки, вікна та паркани п’яти найближчих будинків.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Наразі комунальники відновлюють електропостачання.
Після проведення перевірки та встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події. // LB.uaTweet