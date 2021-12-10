ВМС України повідомили про продовження провокативних дій Росії на морі

Російська Федерація не припиняє провокативні дії проти України на морі. Станом на сьогодні, РФ перекрила близько 70% акваторії Азовського моря.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України, пише УНН.

“РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу м. Маріуполь, м. Бердянськ та м. Генічеськ”, — повідомили у ВМС.

У пресслужбі наголошують, що подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є “відкритою провокацією”, сказано в повідомленні пресслужби.

“Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”, — наголосили у ВМС.

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Напередодні у ФСБ РФ заявили, що український корабель “Донбасс” рухається у бік Керченської протоки і “не виконує вимоги змінити курс”.

У штабі Операції об’єднаних сил пізніше спростували заяви ФСБ РФ, заявивши, що судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав дії Росії інформаційно-провокаційною атакою і підкреслив, що це було зроблено під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Байденом.