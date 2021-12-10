ВМС України повідомили про продовження провокативних дій Росії на морі

Російська Федерація не припиняє провокативні дії проти України на морі. Станом на сьогодні, РФ перекрила близько 70% акваторії Азовського моря.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України, пише УНН.

ВМС України повідомило про продовження провокативних дій Росії на морі

“РФ продовжує провокативні дії проти України. Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря. Наразі росіянами розміщено навігаційні попередження (ПРИПи) про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’язку з проведенням артилерійських стрільб в районах поблизу м. Маріуполь, м. Бердянськ та м. Генічеськ”, — повідомили у ВМС.

У пресслужбі наголошують, що подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.

Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є “відкритою провокацією”, сказано в повідомленні пресслужби.

“Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро”, — наголосили у ВМС.

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Напередодні у ФСБ РФ заявили, що український корабель “Донбасс” рухається у бік Керченської протоки і “не виконує вимоги змінити курс”.

У штабі Операції об’єднаних сил пізніше спростували заяви ФСБ РФ, заявивши, що судно ВМС Збройних Сил України “Донбас” не заходило у чутливі зони. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав дії Росії інформаційно-провокаційною атакою і підкреслив, що це було зроблено під час розмови президента України Володимира Зеленського з президентом США Байденом.

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