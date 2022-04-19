Внаслідок ДТП на Чернігівщині загинули двоє людей

Позавчора близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на повороті до села Дягова Менської громади. Внаслідок зіткнення автомобілів двоє людей загинули та ще двоє зазнали травм.

На місце події негайно прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Корюківського райвідділу поліції, співробітники слідчого управління і слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Чернігівщини.

Поліцейські встановили, що 40-річний водій автомобіля «Ауді», рухаючись з Мени в напрямку смт Березне, виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив зіткнення з легковиком «ВАЗ» під керуванням 22-річного мешканця Коропської громади.

Внаслідок ДТП водій та пасажирка «Ауді» загинули на місці події, а водій та пасажирка «ВАЗа» зазнали травм та були госпіталізовані.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція з’ясовує обставини автопригоди у рамках провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області