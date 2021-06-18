З початку літа кількість потопельників в Україні вже становить 52 людини – ДСНС

Від початку літа на водоймах України загинуло 52 людини, з них 14 дітей, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Останні випадки загибелі людей на воді зафіксовані у Києві, Миколаєві, Львівській та Донецькій областях (фото ілюстративне)
Останні випадки загибелі людей на воді зафіксовані у Києві, Миколаєві, Львівській та Донецькій областях (фото ілюстративне)

За даними ДСНС, останні випадки загибелі людей на воді зафіксовані у Києві, Миколаєві, Львівській та Донецькій областях, зазначає Радіо Свобода.

«Спека, що панує в Україні, змушує людей шукати прихистку біля води, а будь-яка водойма, особливо не обладнана для купання, становить смертельну загрозу», – застерігає ДСНС.

Під час відпочинку біля водойм заборонено:

  • купання дітей без супроводу дорослих;
  • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
  • купатися в місцях, які не обладнані для купання;
  • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
  • стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
  • купатися наодинці;
  • використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автошин тощо;
  • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
  • вживати спиртні напої до та під час купання;
  • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
  • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
  • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
  • надувний матрац – сумнівний засіб для плавання.

Раніше у ДСНС заявляли, що з початку року вода забрала життя 27 дітей.

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