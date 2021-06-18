З початку літа кількість потопельників в Україні вже становить 52 людини – ДСНС

За даними ДСНС, останні випадки загибелі людей на воді зафіксовані у Києві, Миколаєві, Львівській та Донецькій областях, зазначає Радіо Свобода.
«Спека, що панує в Україні, змушує людей шукати прихистку біля води, а будь-яка водойма, особливо не обладнана для купання, становить смертельну загрозу», – застерігає ДСНС.
Під час відпочинку біля водойм заборонено:
- купання дітей без супроводу дорослих;
- дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
- купатися в місцях, які не обладнані для купання;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автошин тощо;
- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
- надувний матрац – сумнівний засіб для плавання.
Раніше у ДСНС заявляли, що з початку року вода забрала життя 27 дітей.