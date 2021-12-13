Во Львове в результате взрыва в жилом доме пострадали три человека (фото, видео)

Пострадавшие госпитализированы с ожогами.

Сегодня, 13 декабря, во Львове на ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в ГСЧС в 17:35, в 17:55 пожар был локализован, в 18:22 — ликвидирован на площади 50 кв. м.

Подразделениями ГСЧС спасены 3 жителя.

Пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

Взрывом разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами.

От ГСЧС к ликвидации последствий привлекались 20 человек и 4 единицы техники.

В сюжете ТСН говорится, что в доме разрушено несколько стен и межэтажное перекрытие. Нижний этаж полностью затоплен водой.

70-летняя женщина и 47-летний мужчина получили ожоги, еще один человек надышался дымом. // УНИАН