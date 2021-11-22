Внаслідок пожежі на Одещині загинули близько 180 овець

21 листопада, о 21 годині 41 хвилини, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селищі Новодмитрівка, Роздільнянської територіальної громади, по вулиці Верхня, виникла пожежа.

По прибуттю, вогнеборцями встановлено загорання надвірної споруди по всій площі. Внаслідок пожежі вогнем знищена господарча будівля з вівцями близько 180 голів, врятовано 13 голів.

Вже о 22 годині 46 хвилині пожежа була локалізована та о 23 годині 4 хвилини ліквідована на площі 400 м2. Причина пожежі та збиток встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки, та 4 рятувальники.

ГУ ДСНС України в Одеській області