Внаслідок вибуху в приміщенні МВС поблизу Києва загинули 4 людини

Вчора, 19 серпня, у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині сталася пожежа у складському приміщенні. Внаслідок цього загинули чотири працівника ДНДКЦ.

Про це повідомила Суспільному речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова. Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. В місті повітряної тривоги не оголошували. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Місцеві розповідають, що чули приблизно 20 вибухів. Правоохоронці перекрили дорогу та не випускають людей. Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація, додав голова МВС Клименко.