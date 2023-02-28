В Івано-Франківську поліція перевіряє понад 60 підлітків на причетність до акції «ПВК Редан»

Поліція в Івано-Франківську перевіряє понад 60 підлітків на причетність до акції “ПВК Редан” з можливими сутичками в місті.

Про це у коментарі УНН повідомила начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в області Алла Бойчук.

“У нас відбулися такі скупчення молодих людей в неділю. Будь-яких порушень не допущено, сутичок не було, конфліктів не було. Діти, які були доставлені, з ними проведено бесіду – це більше сорока дітей на сьогоднішній день. Окремо, ще по двадцяти трьох ми відпрацьовуємо, встановлюємо їхні дані, запрошуємо з батьками, тому що це неповнолітні”, – повідомила Бойчук.

За її словами, серед затриманих троє активних учасників, з якими наразі працює поліція.

Зокрема, після бесід встановлено, що підліткам відомо про діяльність “ПВК Редан” та діяльність опонентів цього руху – “Анти-Редан”, які створюють у Telegram групи та домовляються про проведення акцій конфліктного характеру.

Водночас Бойчук додала, що серед підлітків є прихильники обох субкультур – можуть поділяти погляди, проте не є членами тієї чи іншої субкультури.

“Вони не можуть пояснити, кого вони шукали, і що мало відбутися. Тільки з інформації з соціальних мереж відомо, що мали відбутися якісь конфлікти з “Реданом”. Вони шукали “павуків”, але їх ніде не було, і вони не знають, хто є учасниками цього. Вони розуміють, що їх використали у якісь незрозумілій акції”, – додає речниця.

Минулої доби поліція Харкова та Києва повідомили про затримання сотен осіб, які пов’язані з рухом. Зокрема, у Харкові до поліцейських відділів запрошено 257 людей, серед яких лише 30 – повнолітні.

За словами начальника ГУНП Харківської області Володимира Тимошко, такі сутички є частиною флешмобу, який запустили в росії за задумом фсб, яка шляхом маніпулювання та обману “зібрала” в групи всіх цих людей.

Як зазначає Алла Бойчук, наразі спецпідрозділи проводять паралель та встановлюють російський слід у поширенні руху на території України.

“Провести паралель та встановити російський слід можуть тільки спецпідрозділи. У нас зараз над цим працюють підрозділи кіберполіції. Також залучені інші підрозділи, тому зараз ми ще не маємо остаточних даних. Але дійсно, “ПВК Редан” є російською, створена в росії. Це агресивно налаштовані молоді люди, які поділяють зовсім інші погляди”, – додає вона.

Зараз поліція має основне завдання не допустити такі сутички та встановити організаторів руху в Україні. Зокрема, відслідковуються всі створені групи в соцмережах. Також проводиться превентивна робота з підлітками, співпраця із навчальними закладами для попередження та недопущення участі молодих людей у таких провокаціях.

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26 лютого російські ЗМІ повідомили про затримання молодих людей, причетних до “ПВК Редан”, по всій території росії.

Про “ПВК” відомо, що угруповання складається з “анімешників”, які носять на футболках “павуків” і цифру 4 – з аніме Hunter x Hunter.

Відомо, що їх очолює особа на ім’я Алі – гравець у Dota 2 і CounterStrike.

Зазначається, що “ПВК Редан” відомі сутичками з навколофутбольщиками в низці російських ТЦ. На них порушено кілька кримінальних справ.