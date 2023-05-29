Вночі у Львові сталася пожежа в пансіонаті для літніх людей

29 травня о 02:32 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в пансіонаті для людей похилого віку, в с. Холодновідка Львівського району по вул. Кільцева дорога. Пожежа виникла дерев`яній альтанці 10х7 м , що була вбудованою частиною трьохповерхової цегляної будівлі пансіонату.

До місця події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

Пожежа спричинила сильне задимлення. Тож, вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання та порятунку людей.

На момент пожежі в будівлі перебували 28 літніх людей та 2 особи персоналу закладу. Рятувальники винесли на свіже повітря 27 людей та передали медикам для огляду. Одна старша жінка, 1939 року народження була госпіталізована в стані середньої важкості в 8-у міську клінічну лікарню м. Львова.

На місці пожежі виявлено тіло жінки. Загибла,1949 року народження, була мешканка пансіонату.

О 03:27 пожежу локалізовано та о 03:41 ліквідовано в складі 5-ти ланок газодимозахисної служби. Вогнем знищено дерев`яну альтанку та кухонне обладнання в приміщенні їдальні пансіонату на площі 120 м кв. Пошкоджено сусідню альтанку на площі 6 м кв.

До ліквідації займання залучалось 27 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Головне управління ДСНС України у Львівській області