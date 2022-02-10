Вночі у столичному дворі згоріли два автомобілі Lexus (фото)

У Голосіївському районі Києва на світанку 10 лютого згоріли два припарковані автомобілі «Lexus». Причини виникнення пожежі поки невідомі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві.

ДСНС отримала повідомлення про пожежу о 05:21. Зазначалося, що вона сталася в одному з дворів на вул. Великій Васильківській, 12, біля п’ятиповерхового житлового будинку.

На місце терміново прибули рятувальники: о 05:37 загоряння локалізували, о 05:44 – ліквідували.

Вогонь в обох автомобілях повністю знищив моторні відсіки та пошкодив лакофарбове покриття.

За інформацією ДСНС, на місці події працювали дві пожежні машини та 10 надзвичайників.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюватимуть причину та обставини виникнення пожежі. // «Апостроф»