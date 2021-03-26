Во Львове 11-летняя девочка помогла задержать напавшего на нее грабителя

Во Львове 11-летняя школьница догнала и помогла задержать мужчину, который ее ограбил. За это девочка получила благодарность от полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Инцидент произошел на остановке транспорта на улице Джорджа Вашингтона. Сзади к девочке подошел мужчина, вырвал из рук мобильный телефон и толкнул в спину. После этого ребенок упал на землю, а нарушитель бросился бежать.

Однако девочка не растерялась и побежала за злоумышленником. Вместе с неравнодушными прохожими мужчину задержали и передали полицейским.

Как установили копы, нарушителем оказался 36-летний житель Львова. По факту грабежа, соединенного с насилием, провели уголовное производство.

Обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде. Злоумышленнику грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Юную героиню правоохранители пригласили к себе, поблагодарили за смелость и вручили мягкую игрушку. // Сегодня