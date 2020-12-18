Во Львове взрывом снесло часть стены жилого трехэтажного дома, есть пострадавшие

Во Львове взрывом газа в жилом доме было разрушено несущую стену, в результате инцидента пострадали два человекаю

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

«18 декабря в 11:55 в ГСЧС поступила информация, что в городе Львов по ул. Ковалевская, 3 в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Травмированы 2 человека, которые госпитализированы в больницу. Взрывом разрушено несущую стену на третьем этаже и повреждено перекрытие над квартирой», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что от ГСЧС было привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники.