Вспышка гепатита под Одессой: в частном детском доме заболели 15 детей

В городе Раздельная зафиксирована вспышка гепатита А в частном детском доме — заболели 15 детей и взрослый опекун.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)», — говорится в сообщении.

По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова в интервью изданию «Думская», первого пациента с гепатитом обнаружили еще 21 января. После этого специалисты Лабораторного центра взяли анализы у заболевших и лиц, которые с ними контактировали, а также проверили условия проживания в детдоме.

Так, было зафиксировано отклонение показателей качества питьевой воды.

На данный момент трое инфицированных госпитализированы в инфекционное отделение местной райбольницы. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Тем временем в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»