Втратили закордонний паспорт? Куди звертатися та скільки коштує новий документ

Українця у разі втрати закордонного паспорта мають змогу його відновити. Оформлення нового документу коштуватиме від 730 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.

У разі втрати внутрішнього паспорта чи закордонного паспорта потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ:

підрозділ ДМС;

центр надання адміністративних послуг;

центр обслуговування громадян “Паспортний сервіс”.

Які документи потрібно мати?

внутрішній паспорт або свідоцтво про народження;

заява про втрату паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Строк та вартість виготовлення нового паспорта

Оформлення звичайного паспорта відбувається протягом 20 діб, а його вартість складає 733 гривні. Також можна замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення становить до 7 діб, а вартість – 1085 гривень.

Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито – 34 гривні.

Українців попереджають, що під час війни терміни виготовлення документів можуть бути довшими, до 2 місяців.