Вибух у Голосіївському районі столиці: поліція встановлює обставини загибелі чоловіка

Попередні дані вказують на самогубство. Встановлюються усі деталі трагедії.

Близько 6 години ранку до Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення , про те що біля одного з гаражних кооперативів пролунали вибухи.

За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції , столичного главку, вибухотехніки та медики.

На місці події було виявлено тіло чоловіка, з осколковими пораненнями, ймовірно від гранати.

Поліцейськими встановлено, що загиблий – місцевий мешканець, 1968 року народження.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Києва