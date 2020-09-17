Взрыв прогремел в ресторане на столичном Андреевском спуске

В Киеве в Подольском районе произошел взрыв в одном из ресторанов. В результате двое человек получили повреждения.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел в одном из ресторанов на Андреевском спуске. Предварительно — взорвались два небольших газовых баллона. В ГСЧС отметили, что взрыв был несерьезным. Несмотря на это двое работников кухни получили ожоги.

В полиции РБК-Украина заявили, что причины взрыва пока уточняются. На месте работают правоохранители.