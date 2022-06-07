Жителі Київщини підірвались на міні в лісі, куди поїхали по дрова

На Київщині місцеві жителі підірвалися на міні в лісі: на щастя, обійшлося без жертв.

6 червня у Поліській громаді місцеві мешканці попри заборону в’їзду до лісу і наявності попереджувальних знаків, поїхали збирати дрова і підірвались на міні.

«На щастя ніхто не загинув. Люди отримали легкі контузії. Вкотре наголошую про небезпеку мін на деокупованих територіях. Бережіть себе та своїх близьких» — повідомив голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба в Telegram.

Нагадаємо: Під час дії воєнного стану у Київській області та в самій столиці цивільному населенню заборонено відвідування та в’їзд до лісу.