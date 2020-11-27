Військовий МАЗ в’їхав у бригаду дорожників. Двоє людей загинули, ще двоє – у лікарні
У Кіровоградській області військовий вантажівка МАЗ в’їхала в каток, яким дорожники укладали асфальт. Внаслідок аварії двоє дорожників загинули.
Інцидент стався 26 листопада неподалік села Вільшанка у Новоархангельському районі, де шляховики ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький. Внслідок удару вантажівка перекинулася.
Внаслідок аварії один дорожник загинув на місці, другий — помер у «швидкій». Ще двох із важкими травмами госпіталізували, передає ТСН.
Місцевий сайт «Дозор» з посиланням на поліцію повідомив про одного госпіталізованого. Загибель двох дорожників у поліції підтвердили.
Причина зіткнення невідома, її повинна встановити поліція.
Наразі офіційних повідомлень про це ДТП нема. // LB.uaTweet