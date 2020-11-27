Військовий МАЗ в’їхав у бригаду дорожників. Двоє людей загинули, ще двоє – у лікарні

У Кіровоградській області військовий вантажівка МАЗ в’їхала в каток, яким дорожники укладали асфальт. Внаслідок аварії двоє дорожників загинули.

Інцидент стався 26 листопада неподалік села Вільшанка у Новоархангельському районі, де шляховики ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький. Внслідок удару вантажівка перекинулася.

Внаслідок аварії один дорожник загинув на місці, другий — помер у «швидкій». Ще двох із важкими травмами госпіталізували, передає ТСН.

Місцевий сайт «Дозор» з посиланням на поліцію повідомив про одного госпіталізованого. Загибель двох дорожників у поліції підтвердили.

Причина зіткнення невідома, її повинна встановити поліція.

Наразі офіційних повідомлень про це ДТП нема. // LB.ua