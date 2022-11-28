Як вберегтися від отруєння чадним газом: поради від МОЗ

Міністерство також розповіло, яку першу допомогу необхідно надати потерпілим.

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало поради, як вберегтися від отруєння чадним газом. Таке отруєння може виникнути від неправильного використання генераторів, пічок та інших нагрівальних приладів, потреба в яких зросла через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Чадний газ не має кольору, запаху чи смаку, тому його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів, але він може бути смертельним для людини і впливає на організм навіть у невеликих концентраціях. Про це повідомили на сайті міністерства охорони здоровʼя.

Чадний газ виділяється під час роботи:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден,

дров’яних/газових/вугільних печей,

портативних бензинових генераторів,

мийних машин,

камінів,

вугільних грилів,

газових водонагрівачів,

гасових обігрівачі тощо.

“Поширеними симптомами впливу чадного газу є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може навіть призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця”, – йдеться у повідомленні.

Якщо ж ви відчуваєте подібні симптоми і підозрюєте, що причиною їх може бути чадний газ, перш за все, – вимкніть усі прилади та відкрийте вікна, щоби впустити в приміщення повітря. Викличте аварійну газову службу за номером 104. Також потрібно викликати 103, вийти на відкрите повітря і винести потерпілого. Йому слід покласти подушку під голову, розстебнути комір і пояс.

“Найкраща допомога при отруєнні чадним газом в медичних умовах – довготривале вдихання кисню”, – зазначили в міністерстві.

Слід розуміти: реакція на отруєння чадним газом може розвинутися упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів.

Чадний газ неможливо побачити чи відчути на запах. Без спеціального обладнання неможливо визначити його концентрацію в приміщенні. Проте зараз є побутові й доступні прилади, які можуть інформувати вас про небезпеку.

Як уберегтися від отруєння чадним газом?

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду.

Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення).

Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність.

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні.

Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади.

Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу.

Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під’єднана вентиляція.

Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані.

Про безпечне використання генеаторів можна прочитати за посиланням. Цього тижня тільки в Київській області було зафіксовано декілька випадків отруєння чадним газом від генераторів, зокрема один – летальний.

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