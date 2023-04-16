Як захистити своє життя та майно під час підтоплень та водопілля: рекомендації ДСНС

Внаслідок погіршення погодних умов на Київщині зберігатиметься ризик підтоплень окремих територій. Йдеться про села та ділянки поряд з річками Десна та Дніпро.

Під час підтоплень та паводків потрібно діяти швидко та рішуче, щоб захистити своє життя та майно. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на ДСНС.

Правила та рекомендації:

Зберігайте харчові продукти та інші необхідні речі на високому рівні.

Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежі.

Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте маршрут до безпечного місця.

Якщо вам потрібно евакуюватися, беріть з собою необхідні речі, такі як документи, ліки, телефон та зарядний пристрій, теплі речі та їжу.

Подбайте про домашніх тварин.

Не спробуйте переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Замість цього шукайте безпечний шлях навколо.

Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.

Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевих влад та рятувальних служб.

Якщо ви застрягли у будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв’язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону чи радіо.

Зберігайте спокій та дійте розумно.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером “101”, бережіть себе та своїх близьких!