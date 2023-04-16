Як захистити своє життя та майно під час підтоплень та водопілля: рекомендації ДСНС
Внаслідок погіршення погодних умов на Київщині зберігатиметься ризик підтоплень окремих територій. Йдеться про села та ділянки поряд з річками Десна та Дніпро.
Під час підтоплень та паводків потрібно діяти швидко та рішуче, щоб захистити своє життя та майно. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на ДСНС.
Правила та рекомендації:
- Зберігайте харчові продукти та інші необхідні речі на високому рівні.
- Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежі.
- Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте маршрут до безпечного місця.
- Якщо вам потрібно евакуюватися, беріть з собою необхідні речі, такі як документи, ліки, телефон та зарядний пристрій, теплі речі та їжу.
- Подбайте про домашніх тварин.
- Не спробуйте переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Замість цього шукайте безпечний шлях навколо.
- Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.
- Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевих влад та рятувальних служб.
- Якщо ви застрягли у будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв’язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону чи радіо.
- Зберігайте спокій та дійте розумно.
У разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером “101”, бережіть себе та своїх близьких!Tweet