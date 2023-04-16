Як захистити своє життя та майно під час підтоплень та водопілля: рекомендації ДСНС

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Внаслідок погіршення погодних умов на Київщині зберігатиметься ризик підтоплень окремих територій. Йдеться про села та ділянки поряд з річками Десна та Дніпро.

Під час підтоплень та паводків потрібно діяти швидко та рішуче, щоб захистити своє життя та майно. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на ДСНС.

Правила та рекомендації:

  • Зберігайте харчові продукти та інші необхідні речі на високому рівні.
  • Відключіть електрику та газ від свого будинку, щоб запобігти короткому замиканню та пожежі.
  • Знайдіть безпечний шлях евакуації з вашого будинку та сплануйте маршрут до безпечного місця.
  • Якщо вам потрібно евакуюватися, беріть з собою необхідні речі, такі як документи, ліки, телефон та зарядний пристрій, теплі речі та їжу.
  • Подбайте про домашніх тварин.
  • Не спробуйте переходити потік, якщо він швидкий та глибокий. Замість цього шукайте безпечний шлях навколо.
  • Не використовуйте автомобіль, якщо дороги затоплені.
  • Слідкуйте за новинами про поточну ситуацію та інструкціями місцевих влад та рятувальних служб.
  • Якщо ви застрягли у будинку, залишайтеся на високому рівні та намагайтеся зв’язатися з рятувальними службами за допомогою мобільного телефону чи радіо.
  • Зберігайте спокій та дійте розумно.

У разі виникнення надзвичайної ситуації, телефонуйте за номером “101”, бережіть себе та своїх близьких!

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