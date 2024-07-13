З початку року в Україні втопилося 66 дітей

Загалом на воді у 2024-му загинули 718 українців.

З початку року на водних об’єктах України загинуло 718 громадян, з них – 66 дітей, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у Волинській області водолази рятували двох відпочивальників на озері Світязь

Подія трапилась опівдні на відстані близько 600 метрів від берега. Двоє відпочивальників перекинулися на байдарці, плавзасіб почав тонути, а двоє чоловіків опинились у воді та не могли самостійно дістатись берега.

“На щастя, вони були у жилетах, тому дочекались на допомогу рятувальників”, ‒ зазначили надзвичайники. // LB.ua