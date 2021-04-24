За добу в Україні – 12 711 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 23 квітня в Україні був зафіксований 12 711 новий випадок коронавірусної хвороби, зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників. Летальних випадків – 392.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.