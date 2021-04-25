За добу в Україні – 7 930 нових випадків захворювання на COVID-19

За добу, 24 квітня, в Україні зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 3 688 осіб;

летальних випадків – 231;

одужало – 6 574 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 025 271 особа;

одужало – 1 572 528 осіб;

летальних випадків – 42 323;

проведено ПЛР-тестувань – 9 240 911.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). // Букви