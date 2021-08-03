На Житомирщині у ДТП загинув водій мотоблока

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 серпня близько 22:50 між селами Ясенівкою та Пулино-Гутою.

Попередньо, водій мотоблоку «Зоря», 32-річний місцевий житель, рухаючись дорогою, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де транспортний засіб затис водія.

У результаті отриманих травм чоловік загинув.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин полії.

Поліція звертається до водіїв: під час кермування суворо дотримуйтесь Правил дорожнього руху та заходів безпеки. Враховуйте погодні умови, час доби та стан дорожнього полотна. Обирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації.

Зауважте, що переобладнання та використання непристосованих для безпечної їзди транспортних засобів може призвести до фатальних наслідків.

Відділ комунікації поліції Житомирської області